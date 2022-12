Caltanissetta, a San Michele un cineforum per sostenere il viaggio dei giovani che andranno alla GMG

I giovani del cammino neocatecumenale della parrocchia di San Michele hanno organizzato, per mercoledì 28 dicembre, un’iniziativa di cineforum finalizzata a sostenere le spese necessarie per partecipare alla giornata mondiale dei giovani (GMG) che si svolgerà in Portogallo.

“A detta di molti, la GMG è la più bella invenzione di Papa Giovanni Paolo II. Egli invece affermava: «Sono i giovani stessi che hanno inventato la GMG». Il Papa aveva intuito che i giovani sentivano il desiderio di ritrovarsi insieme, di condividere la loro esperienza, di ascoltare una parola di fede, di guardare insieme al futuro, di rinnovare e confermare il proprio impegno. Memorabile tra tutte La GMG del 2000 a Roma durante l’anno del Grande Giubileo, dove Giovanni Paolo II, nonostante il progredire della malattia, condivise con gioia questo straordinario momento di grazia con due milioni di giovani, che chiamò ad essere “sentinelle del mattino”. Tante le vocazioni suscitate da questi incontri e dalle parole del Papa: presbiteri, religiose e famiglie missionarie hanno trovato in lui lo slancio per donarsi totalmente a Dio e alla missione.

L’appuntamento è per le ore 18.00 nel salone parrocchiale dell’antica chiesa di via Sallemi.

Sarà proiettata una pellicola adatta a tutta la famiglia alla quale seguirà l’animazione per i bambini presenti in sala e un rinfresco organizzato dagli stessi giovani promotori.

Per sostenere i giovani che andranno a Lisbona sarà chiesto un contributo di 3 euro a persona.

Per prenotazioni è possibile chiamare o mandare un WhatsApp al 392 4047820