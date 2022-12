Brasile: dichiarato morto dopo una tracheotomia, si risveglia nell’agenzia di pompe funebri

Era stato dichiarato morto da un medico dell’ospedale di Gioàs, in Brasile, ma cinque ore dopo un addetto delle pompe funebri si è accorto che l’uomo stava ancora respirando. È successo a Jose Ribeiro da Silva, 62 anni, in cura nel nosocomio per un cancro alla bocca.

Dopo aver subito una tracheotomia è stato dichiarato morto e affidato ad un’impresa di pompe funebri per il funerale. L’uomo, rimasto per cinque ore al freddo nel sacco per i cadaveri, è morto qualche giorno dopo essere stato ritrovato vivo, per ipotermia. Secondo il Mirror sul certificato di morte consegnato alla famiglia dai medici dell’ospedale c’era scritto che l’uomo era morto a causa di alcune complicazioni per il cancro alla bocca.

La sorella di Jose, Aparecida, ha sporto denuncia: “Quando un medico non è in grado di certificare un decesso bisogna intervenire, perché probabilmente non riuscirà neppure a curare i suoi pazienti al meglio. Mio fratello ha trascorso cinque ore al freddo senza terapie mediche e questo è molto grave”.