Betlemme agli Angeli: a Caltanissetta torna il Presepe Vivente animato dai parrocchiani di San Domenico

Agli “Angeli”, da qualche settimana è tornato il fermento nella parrocchia San Domenico e all’interno del Quartiere Arabo di Caltanissetta. I residenti hanno iniziato i lavori nei locali per renderli simili alle locande di 2000 anni fa. Il 24 dicembre 2022 tutto sarà pronto per l’apertura del Presepe vivente e i visitatori potranno accedere a “Betlemme agli Angeli” nelle date prestabilite che avranno il loro culmine il 6 gennaio 2023 in occasione dell’Epifania.

“Un’edizione nuova che si presenta come un’occasione da vivere per celebrare il Santo Natale e incontrare un Dio che si fa bambino, che si fa storia ed entra nella nostra quotidianità, nella semplicità e umiltà della nostra vita” ha commentato il Parroco di San Domenico Don Alessandro Rovello.

Il Presepe vivente, organizzato dalla Parrocchia San Domenico con il patrocinio del Comune di Caltanissetta – Assessorato al Turismo, non è da percepire come un luogo nel quale accedere per vedere dei figuranti in abiti d’epoca che mettono in scena una rappresentazione che rievoca un momento sacro e, contestualmente, offrono degli assaggi di prodotti tipici locali.

Nulla di più lontano dal reale spirito natalizio che vuole essere trasmesso da tutto il quartiere.

Il presepe vivente di Caltanissetta rappresenta un momento molto bello e importante perché richiama un’occasione di comunione e di annunzio di gioia e fraternità.

A rispondere all’appello del parroco sono state una cinquantina di persone che si sono messe volontariamente a disposizione per essere “animatori” della rappresentazione sacra e, dunque, al servizio della comunità con la propria “anima”, per aiutare a comprendere meglio e rendere vivo il significato della Natività.

L’inaugurazione di Betlemme agli Angeli sarà proprio la notte del 24 dicembre.

Quest’anno in via eccezionale, la comunità parrocchiale San Domenico e gli animatori del Presepe saranno ospitati in Cattedrale nella celebrazione eucaristica delle ore 23.00 officiata dal Vescovo Mons. Mario Russotto. Dopo la benedizione si scenderà in processione dalla chiesa di Piazza Garibaldi fino al Quartiere Arabo dove verrà benedetto il Presepe.

L’apertura ufficiale avverrà il 26 dicembre alle ore 18.30 alla presenza delle autorità cittadine e proseguirà nelle sere del 28 e 30 dicembre 2022, 5 e 6 gennaio 2023 dalle 18:30 fino alle 21:30.

I visitatori potranno scorrere tra gli antichi percorsi per apprezzare le differenti postazioni allestite osservando artigiani che rievocheranno gli antichi mestieri e ricevere alcune degustazioni di prodotti tipici. Sarà, però, soprattutto l’occasione di incontrarsi, stare insieme come comunità religiosa rivivendo simbolicamente l’incontro con la Sacra Famiglia e la grotta nella quale è nato Gesù Bambino.

Non mancheranno alcune sorprese che ancora non sono state svelate e momenti di amicizia e di fraternità, esperienze da vivere pensate per la famiglia e opportunità per scoprire alcuni aspetti particolari del mistero del Natale.

La giornata del 6 gennaio, secondo tradizione, dopo la consegna dei doni fatti dai Magi alla Sacra Famiglia si terrà un cammino attraverso le strade cittadine che precederà l’apertura del Presepe alle ore 18.30.

Un’opportunità da non perdere e da condividere con amici e parenti per contribuire a diffondere il vero spirito natalizio.