Usa. Colorado, sparatoria in un locale gay: 5 morti e 18 feriti

In Colorado cinque persone sono state uccise in una sparatoria in una discoteca gay, il Club Q a Colorado Springs.

Diciotto persone sono rimaste ferite, mentre un uomo è stato fermato. Il sospetto autore della strage si chiama Anderson Lee Aldrich e ha 22 anni. Il giovane, secondo il capo della polizia locale, è entrato nel locale e ha cominciato a sparare subito con un’arma lunga.

Il Club Q aveva annunciato un evento Lgbtq, una serata “con tutti i tipi di identità di genere e stili di performance” in occasione del Trans Remembrance Day celebrato a livello internazionale il 20 novembre.



“Sospetto bloccato da eroi” – Almeno due persone dentro il club gay hanno contribuito con le loro

azioni “eroiche” a bloccare l’autore della strage. Lo ha detto il capo della polizia locale, aggiungendo che all’interno sono state recuperate due armi.



Attacchi alla comunità Lgbt – L’attacco al nightclub gay di Colorado Springs è l’ultimo di una serie di sparatorie contro la comunita’ Lgbtq. La peggiore rimane quello del 2016 a Orlando, Florida, quando un assalitore aprì il fuoco nella discoteca Pulse uccidendo 49 persone. Anche il Colorado ha registrato una scia di attacchi negli anni recenti, dalle 13 vittime uccise da due persone alla Columbine High School ai 10 morti in un supermercato di Boulder nel 2021, passando per la strage in un affollato teatro di Aurora nel 2019 nella quale persero la vita 12 persone.