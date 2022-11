Un cuoricino e il numero 7 dipinti sulla pelle per dare forza alla palleggiatrice nissena Florencia Ferraro

Quel cuoricino e il numero 7 dipinti sulla pelle per ricordare chi non può essere in campo ovvero la giovane palleggiatrice Florencia Ferraro durante Anthea Vicenza – 3M Pallavolo Perugia non è sfuggito al pubblico più attento del volley.

Sul campo è arrivata anche una vittoria per 3-1 tutt’altro che scontata alla vigilia della giornata di serie A2 femminile. La dedica del successo, come riporta un articolo del “Giornale di Vicenza” a firma di Sara Marangon è così tutta per Florencia Ferraro, regista biancorossa 19enne, originaria di Caltanissetta alle prese con un problema fisico che la terrà lontana dal taraflex almeno per un po’.

Coach Ivan Iosi ha spiegato la dedica al giornale vicentino e dato un aggiornamento sulle condizioni della giocatrice. “Stiamo scongiurando situazioni più gravi e scartando altre ipotesi, ma per almeno un altro mese non potrà giocare” ha detto Iosi. Quindi la dedica unanime della vittoria e il cuore dipinto “ce lo mettono davvero sempre” ha aggiunto il tecnico.

Una dedica a cui si unisce, come solita fare in queste situazioni, la redazione di Volley News e crediamo tutto, ma davvero tutto, il grande mondo della pallavolo. (fonte “Il Giornale di Vicenza”)