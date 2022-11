Suor Cristina abbandona il convento.

Suor Cristina, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, lascia la vita consacrata per continuare a dedicarsi alla musica : ora è Cristina Scuccia.

L ‘ ex suora “ si confessa” a Verissimo su Canale 5 e dice che non intende abbandonare il suo cammino di fede e che è grata per tutto ciò che ha vissuto fino ad ora.“Il cambiamento è un segno di evoluzione – dice Cristina- ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione.Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore”.

Cristina (nata a Ragusa nel 1988) è salita alla ribalta nazionale grazie allo show The Voice of Italy , entusiasmando il pubblico con “No One” di Alicia Keys.Da lì un susseguirsi di esibizioni e spettacoli, dai musical a teatro ai concerti fino a duettare con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue. Adesso vive in Spagna , dove fa la cameriera.

( Lello Lombardo)