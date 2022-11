Sicilia, UILPA-INPS: “Grave carenza di organico, assumere i candidati idonei al concorso 1858 cps

L’organizzazione sindacale UILPA-INPS SICILIA interviene in merito alla grave carenza di organico degli uffici territoriali e chiede alla direzione generale di mettere in atto le misure necessarie per assumere i candidati idonei nell’ultimo concorso svolto.

Una richiesta avanzata in considerazione dei recenti dati presentati nel mese di settembre con il bilancio sociale dell’Inps Sicilia, dati che hanno evidenziato un importante incremento della domanda di servizio nell’isola, rilevato l’aumento delle attività volte a fronteggiare le molteplici richieste di sostegno economico a mezzo di prestazioni temporanee e di domande di pensione

Ciò ha evidenziato una deteriore diminuzione di personale in forza presso le sedi di produzione dell’Inps della regione Sicilia e, su queste basi, l’organizzazione sindacale chiede con la massima urgenza “un intervento urgente presso la Direzione Generale dell’Inps volto alla richiesta di misure atte a risolvere la grave carenza di organico che affligge l’Inps Sicilia ed alla possibilità che questa venga interamente colmata con un numero di pari assegnazioni di candidati idonei al concorso 1858 cps di prossima conclusione”.