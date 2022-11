Serie D. Al “Valentino Mazzola” la Sancataldese a caccia di punti pesanti contro il Licata

C’è attesa per la sfida che oggi vedrà la Sancataldese affrontare il Licata nell’ambito della 12^ giornata del campionato di serie D. I verdeamaranto sono reduci dal prezioso pari ottenuto a San Luca, e intendono confermare quanto i buono fatto finora dopo l’avvento sulla panchina di mister Pietro Infantino.

La sfida di oggi pomeriggio al Valentino Mazzola, con calcio d’inizio alle 14,30 propone temi importanti per le due formazioni entrambi chiamate a dare il massimo per cercare di risalire in classifica. Al momento la Sancataldese ha 11 punti contro i 15 degli agrigentini.

Un eventuale successo dei verdeamaranto gli consentirebbe di avvicinare proprio il Licata in classifica e di uscire da un tunnel di crisi non di poco conto. In ogni caso in casa Sancataldese c’è la consapevolezza e la voglia di far bene e di conquistare una vittoria che potrebbe contribuire alla risalita in classifica. (Foto Sancataldese Calcio official – Vincenzo Bonelli)