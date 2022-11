Riesi. Presentato da Bc Sicilia il volume di Filippo Falcone sulle figure dell’antifascismo nella provincia nissena

RIESI. Ancora una interessantissima presentazione organizzata da BCsicilia sede di Riesi, nell’ambito della manifestazione “Settimana del libro. Coltiviamo la passione per la lettura”. Protagonista della serata il dott. Filippo Falcone con il suo testo di storia “Sovversivi. Figure dell’antifascismo siciliano. La provincia nissena”.

Il relatore dott. Domenico Pistone ha messo in rilievo la ricerca e la ricostruzione di personaggi e storie operata dall’Autore, che ha condotto studi presso vari Archivi nazionali. Interessanti i profili degli antifascisti riesini delineati nel testo. Presente la Dirigente Scolastica dell’IISS “C. M. Carafa” di Mazzarino e Riesi dott.ssa Adriana Quattrocchi che in apertura di serata ha dato un saluto ai presenti elogiando il ruolo della lettura per costruire giovani menti “pensanti”. Deliziosi gli interventi musicali di Giuseppe Di Legami.