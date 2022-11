La Polizia, nel contesto della campagna “Questo non è amore” partecipa alla Giornata nazionale contro la violenza sulle donne

Anche quest’anno la Polizia di Stato, nel contesto della Campagna permanente “Questo non è amore”, parteciperà attivamente e con diverse iniziative alla ricorrenza del 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Il 20 novembre prossimo, infatti, a Pietra Ligure (SV) avrà luogo la prima edizione di “We run for Women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi” un evento sportivo nazionale aperto a tutti i cittadini, realizzato su due percorsi: uno di 10 km competitivo e non competitivo e uno di 3 km non competitivo.

Entrambi i percorsi condivideranno la località di partenza e arrivo, ove sarà realizzato un villaggio dedicato al tema della violenza di genere. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 novembre attraverso il link: https://join.endu.net/entry?edition=75518