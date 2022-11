Ai mondiali di calcio in Qatar, i tifosi giapponesi , dopo ogni partita, si fermano a pulire gli spalti, raccogliendo bicchieri e altri rifiuti provenienti dai prodotti consumati durante il match (anche lasciati dagli altri tifosi). Quando gli viene chiesto: “Perché lo fate?”, ad essere sorpresi sono loro, che replicano: “Abbiamo rispetto del posto in cui ci troviamo, non lo lasciamo mai sporco”.

E’ meglio non fare paragoni con i nostri tifosi…

(Lello Lombardo)