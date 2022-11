Futsal, Pgs Vigor San Cataldo corsara a Messina nel posticipo serale: “prezioso” 2 a 0 che vale il secondo posto “solitario”

Adrenalinica e “pesantissima” vittoria della Pgs Vigor San Cataldo che sbanca Messina e si aggiudica il posticipo serale, giocato alle ore 20 di sabato 5 novembre, contro la “Domenico Savio” con un ponderato 2 a 0. Un successo che in classifica vale il secondo posto solitario, a sole due lunghezze di distanza dalla “Società Calcistica Gela” che guida con 20 punti il girone B della serie C1 di Calcio a 5.

Trasferta perigliosa per i sancataldesi che scendono in campo alle 21, dunque con un’ora di ritardo sull’orario fissato per l’inizio del match, per un prolungamento della gara di pallamano giocata nel palasport che ospitava anche la contesa di calcio a 5.

L’ineffabile Mister Lo Porto schiera, come quintetto iniziale, Camilleri tra i pali, Martorana, capitan Alessi e Niccoli alle spalle del pivot Agnello.

Partita con ritmi forsennati e concentrazione altissima per i blu-amaranto, che trovano i padroni di casa, a dispetto dell’ultimo posto in graduatoria, vogliosi e aggressivi sin dal primo minuto. Ospiti costretti sulla difensiva che subiscono il famelico pressing dei peloritani e che non riescono a sviluppare le consuete trame di gioco. La difesa trema ma regge.

Dopo dieci minuti e su un lancio al bacio di Camilleri, è il funambolico Niccoli a colpire la sfera al volo di prima intenzione e con la complicità del numero uno avversario, a portare avanti la Vigor.

Nonostante il vantaggio i sancataldesi sono costretti a difendere veementemente la “trincea” e quando i messinesi sfondano, l’attento Camilleri, autore di un’ottima gara, riesce a cementare le falle nella diga difensiva. Vigor che si rifà timidamente avanti con una bella triangolazione tra Niccoli ed Agnello, quest’ultimo calcia bene al secondo palo ma il pallone viene intercettato da un difensore locale.

Secondo tempo che inizia con una Vigor più “attendista”, ed una “Domenico Savio” sempre con le redini del gioco tra le mani. L’allenatore dei sancataldesi, Marcello Lo Porto, con certosina sagacia ha ruotato tutti gli atleti a disposizione per, oltre a contenere gli avversari, trovare soluzioni efficaci in avanti.

Padroni di casa che provano ad intimidire con il loro numero nove la difesa capitanata da “The Wall” Alessi, autore di una partita perfetta dal punto di vista difensivo.

Messinesi che non riescono a trovare il goal del pareggio e Vigor che in contropiede spreca due palle goal con “Tatanka” Lunetta prima e “l’Eterna Promessa” Guccione poco dopo.

Locali che tentano il tutto per tutto con il quinto di movimento, ma i ragazzi di mister Lo Porto, svegli e vogliosi di intascare il bottino pieno, “spizzicano” la sfera con “Speedy” Colore che serve il “rapace” Mattia Agnello per lo 0-2 finale.

Partita sofferta, resa ostica dai tenaci padroni di casa della “Domenico Savio” che non merita assolutamente l’ultima posizione in classifica.

Esami che non finiscono mai per la PGS Vigor San Cataldo che è già proiettata al cruento scontro diretto in chiave “play off”di sabato 12 novembre, al Palamaira, contro il Carlentini, distante solamente due punti e che occupa la terza posizione in classifica.