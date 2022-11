Federfarma Caltanissetta, per il tramite del suo presidente Maria Ippolito, ha precisato che la campagna di screening per il tumore al colon retto è accessibile in tutte le farmacie della Provincia di Caltanissetta e non solo nella Farmacia Cristo Re di San Cataldo.

Ciò, ha precisato il presidente, proprio perchè deriva da un protocollo stipulato tra Federfarma Caltanissetta e l’ASP 2 di Caltanissetta che prevede lo svolgimento dello screening in tutte le farmacie della Provincia.