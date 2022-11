Confermati i vincitori dei Campionati Siciliani 2022. Ufficializzate le classifiche complete dei Campioni Regionali.

Ufficializzate le classifiche dei Campionati Siciliani, pubblicati i nomi dei vincitori dei titoli di Campioni Regionali, dei protagonisti assoluti e di classe per la stagione 2022. La Delegazione Regionale Aci Sport ha emanato gli elenchi completi delle varie discipline, tranne la regolarità per la quale bisognerà attendere l’esito dell’ultima gara ancora da svolgere.

Il Delegato Fiduciario Daniele Settimo a così commentato: -“E’ stata una stagione esaltante per l’automobilismo siciliano. Tutti i campionati hanno offerto agonismo di livello decisamente alto ed i nostri piloti hanno dato molto lustro alle serie regionali e non solo. I risultati dei nostri piloti sono una concreta gratificazione per il lavoro della Delegazione”-.

Tanti i nomi di spicco nei vari elenchi che oltre ad essere Campioni Regionali hanno brillato a livello Tricolore, confermando la competitività dei piloti siciliani nel contesto nazionale.

Inoltre nei Campionati Siciliani sono emersi anche tanti i giovani che hanno raggiunto i prestigiosi titoli per la prima volta, nonché alcuni fra i più esperti piloti affermati che sono riusciti a confermare la loro leadership.

A fregiarsi del Titolo di Campione Assoluto Velocità Salita 2022 è stato il melillese Luigi Fazzino, che potrà mettere l’ambito Trofeo accanto a quello di Campione Italiano Under 25. Sempre per il settore salita fra le auto storiche sono campioni regionali assoluti 2022: Giuseppe Riccobbono di 1° Raggruuppamento, Giacomo Spezia di 2°, Salvatore Caristi 3° e Ciro Barbaccia di 4°.

Del settore Rally auto moderne il Campione Assoluto 1° Conduttore è il giovane palermitano di Prizzi Marco Pollara, mentre il titolo come 2° Conduttore è andato a Massimo Cambria fra gli uomini e a Giorgia Maria Bruno fra le donne. Salvatore Pio Scannella è il vincitore fra gli under 25 e Carlo Stassi fra gli Over 55. Per quanto riguarda i raggruppamenti delle Auto Storiche da Rally i Conduttori Campioni sono stati: Marco Savioli nel 2°, Giovanni Spinnato nel 3° e Francesco Ospedale nel 4° e i navigatori rispettivamente Gianluca Savioli, Fabio Mellina e Salvatore Portera.

Dopo avere vinto il titolo già nel 2021 si conferma Campione Regionale Slalom 2022 il marsalese Girolamo Ingardia, come la messinese Angelica Giamboi fra le Dame, mentre è stato Mattia Tirintino a raggiungere il titolo fra gli Under.

