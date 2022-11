“Caltanissetta si Cura”: nasce nuova associazione, presidente Sergio Cirlinci

E’ nata ufficialmente, sabato 19 novembre, l’associazione “Caltanissetta si cura” con sede in Viale Stefano Candura 59, che intende perseguire esclusivamente finalità di carattere sociale e civile come previsto dalla norma di cui all’art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460, espressione del principio costituzionale della libertà di associazione ex art.18 Cost..

Presidente dell’associazione è stato nominato Sergio Cirlinci, vice presidente Rita Capraro e segretaria Adriana Marotta. Presenti anche Sonia Licalsi ed Armando Alessandro Turturici, in qualità di sostenitori attivi. “Caltanissetta Si Cura” nasce come libera Associazione di cittadini che ripudia il fascismo, il razzismo e l’omofobia ed è apartitica e apolitica; intende promuovere ogni iniziativa utile e necessaria volta a perseguire lo scopo prefissato, operando con ogni mezzo civile, legittimo e democratico per informare, coinvolgere e mobilitare l’opinione pubblica, assumendo, ove necessario, iniziative nei confronti di tutti gli Organi Istituzionali, avendo come unico scopo la risoluzione delle problematiche che maggiormente riguardano il nostro territorio.

II fondatori dell’Associazione “Caltanissetta si Cura” provengono da orizzonti professionali e esperienze di vita differenti, ma li accomuna la volontà di promuovere insieme agli associati, il ruolo essenziale del dialogo, della conoscenza e della riflessione quali strumenti per superare le logiche politiche e culturali e per stimolare la risoluzione delle problematiche che via via verranno affrontare, senza fini personali.

Dopo anni ed anni di attività sui social, gli scriventi sentono la necessità di intraprendere azioni dirette, con la collaborazione dei sostenitore, che dal virtuale passino al reale, organizzando incontri, confronti e tutto ciò che possa essere utile per affrontare e cercare di risolvere le tante problematiche cittadine.

Tutti i cittadini che ritengono di voler sostenere l’associazione, con idee progetti o semplicemente mettendo a disposizione la propria professionalità e conoscenze, possono farlo inviando una mail a secirlin@gmail.com. o interagendo seguendo la nostra attività anche sui social, Facebook ed Instagram, agli indirizzi: “Caltanissetta Si Cura”, nonchè sul gruppo Facebook “Caltanissetta 4.01” alla quale la pagina della nascente associazione verrà collegata.