Caltanissetta, rissa mortale: forse nelle immagini delle telecamere la svolta delle indagini

Potrebbero essere le immagini delle poche telecamere presenti nella zona ad offrire uno spunto di rilievo per le indagini sul grave fatto di sangue avvenuto a Caltanissetta nella serata di venerdì 25 novembre.

In corso serrati interrogatori da parte dei carabinieri del capoluogo nisseno per la rissa in via San Domenico che è costata la vita al cinquantunenne Marcello Turturici ed ha determinato il ferimento di altre tre persone.

Il pm Massimo Tifiro’, titolare dell’indagine, ha interrogato diverse persone aprendo ufficialmente un fascicolo per omicidio e rissa. Sono stati sentiti i tre feriti nell’accoltellamento, tra cui il fratello minore della vittima. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale Sant’Elia in attesa che il pm decida quando effettuare l’autopsia.

La rissa, secondo una prima, sommaria ricostruzione, sarebbe scoppiata a causa di un apprezzamento nei confronti di una donna. A trovare rifugio in caserma per evitare ripercussioni e’ stato uno dei feriti che ha riportato lievi lesioni. Fendenti alle gambe sono stati inferti, invece, a un 40enne.

Adesso gli investigatori si augurano che le immagini possano servire a far luce su questo drammatico atto criminoso avvenuto a Caltanissetta.