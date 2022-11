Caltanissetta, rissa con omicidio: per 5 individuati sospetti, stringenti interrogatori

Sono cinque le persone di Caltanissetta interrogate tutta la notte dal pm Massimo Tirifiro’ per la rissa avvenuta ieri sera in via San Domenico in cui e’ stato ucciso Marcello Turturici di 51 anni. Le loro posizioni per rissa e omicidio sono al vaglio dell’autorita’ giudiziaria.

Attività investigativa serrata e continua per chiarire le cause e le modalità della rissa. Indagini che dovrebbero individuare le eventuali responsabilità di Salvatore Fiore, 53 anni, i figli Michele, 30 anni e Kevin, 22 anni, Roberto Millaci 50 anni e Massimo Tortorici, 45 anni, fratello della vittima.

Gli interrogatori si sono tenuti presso il comando provinciale dove due persone coinvolte nella rissa hanno cercato riparo.