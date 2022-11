Caltanissetta, Lega Giovani: preoccupante parità di ruoli tra scafisti tunisini ed italiani nel controllo dell’immigrazione

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. La parità di ruoli tra scafisti italiani e tunisini è segno che il rapporto tra le organizzazioni criminali italiane ed internazionali sta rafforzandosi. Questa è un ulteriore prova al fatto che bisogna controllare maggiormente l’immigrazione clandestina nel nostro paese, ciò che la Lega ha fatto al governo ed ha chiesto ai governi di sinistra negl’anni, soprattutto per il bene dei lampedusani anch’essi vittime del forte flusso di migranti nel Mediterraneo. Le parole del capo della Mobile di Caltanissetta sono preoccupanti per il nostro paese. Noi Lega Giovani provincia di Caltanissetta chiederemo un colloquio con i vertici del nostro movimento per chiarire una posizione chiara e forte. Un plauso va alle forze dell’ordine che hanno condotto e portato a termine con successo questa operazione.