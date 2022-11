Caltanissetta, forum del centro storico: “tavolo da istituire subito”

Riceviamo e pubblichiamo una considerazione dell’architetto Giancarlo La Rocca che chiede notizie del proclamato “forum per il rilancio del centro storico” e delle reali tempistiche per organizzato svolgerlo.

A seguire la sua considerazione completa:

Nello scorso mese di agosto era stata formalizzata una supplica, da parte degli abitanti e dei commercianti del centro storico di Caltanissetta, nei confronti delle autorità cittadine, per lo stato di degrado e di abbandono del Centro Storico.

I residenti si lamentavano, giustamente, per la violazione della quiete pubblica e del decoro urbano che regnano incontrastati, per il maltrattamento dei palazzi monumentali, per l’utilizzo dei portoni come porte di calcio durante le estemporanee e frequenti partite, in breve per uno stato di abbandono e degrado del Centro Storico che impedisce il normale svolgimento delle residue attività commerciali e di lavoro e favorisce l’allontanamento dei cittadini nisseni da quello che una volta era il salotto della città.

Uno spiraglio di speranza era venuto dal Sindaco Gambino, quando a fine agosto sembrava volesse dare una risposta concreta annunciando un “forum civico sul Centro Storico” da tenersi entro la prima decade di ottobre, siamo a novembre inoltrato ma nulla è avvenuto. Pare ci dovesse essere una riunione tecnica interna al Comune sul tema ma nulla e trapelato, tanto il tempo c’è la prossima “prima decade di ottobre” sarà tra undici mesi.

Intanto la sicurezza dei commercianti va a farsi benedire, risale a meno di due mesi la tentata rapina in via Cavour in uno dei pochi negozi rimasti, il degrado dei fabbricati aumenta, le transenne perenni sono ormai diffuse ovunque all’interno del Centro Storico, dalla via Scoto, nel quartiere Provvidenza, alla via Maida, nel quartiere Santa Flavia, tra crolli di case abbandonate e allagamenti per rottura delle vetuste tubazioni idriche l’ immiserimento del Centro Storico scivola sempre più su un piano inclinato senza trovare ostacoli.

Mi chiedo: quando si instaurerà l’annunciato “forum civico sul Centro Storico”?

Quando ci sarà il tavolo tecnico di discussione tra le autorità preposte per affrontare la questione nelle giuste sedi?

Occorre trovare subito le giuste soluzioni affinché il Centro Storico possa invertire la rotta per cercare di ritrovare la dignità ed il valore che ha perso in questi anni.

Pongo la speranza di un fattivo operare nella persona del neo Assessore al Centro Storico Ettore Maria Garozzo, al quale auguro di poter produrre un buon lavoro.