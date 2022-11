Caltanissetta “etichettata” dalla cronaca nera. Turturici: “l’amministrazione intervenga e ci riscatti”

I recenti fatti di cronaca nera hanno portato Caltanissetta alla ribalta nazionale. Una tragedia umana e sociale che ha colpito la città intera per la dinamica degli eventi dalle dolorose conseguenze.

Armando Turturici ha innanzi tutto espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia che ha subito la perdita e, contestualmente, invitato l’amministrazione a farsi promotrice di iniziative volte a smentire con i fatti l’etichetta “ingiustamente attaccata a livello nazionale”.

“La città va protetta – ha commentato – un atto fondamentale che troverà il completo supporto da parte di tanti cittadini. Caltanissetta non è assolutamente questo. Merita di essere riscattata.

Un singolo atto di crudele disumanità non può azzerare quanto di buono viene fatto giornalmente. Caltanissetta è piena di persone perbene che si spendono per il bello. Citando una cara amica, “c’è gente che non solo resiste ma che fa la differenza”. Non facciamoci sopraffare dal buio.

Ho letto tanti commenti negativi sui social da parte di alcuni concittadini, stanchi e demoralizzati – ha concluso -. Io li esorto a non lasciarsi abbattere dal male. Bisogna squadra e continuare a lottare per la Luce”.