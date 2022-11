Caltanissetta, due nuovi assessori nella giunta Gambino: entrano Ettore Garozzo e Ivan Rando

Il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino rivisita la sua giunta aggiungendo nuove professionalità nella sua squadra di governo.

Ad annunciarlo è lui stesso attraverso la sua pagina Facebook sottolineando come il cambio sia un “arricchimento” che gioverà alla città.

I due nuovi assessori sono Ettore Garozzo e Ivan Rando.

“Due professionisti ai quali sono felice di dare il benvenuto, certo che apporteranno un importante contributo nell’attuazione del programma elettorale”.

Tra le novità del nuovo organico c’è l’uscita di Luciana Camizzi, insieme a Roberto Gambino sin dalla sua campagna elettorale nel 2019. Il Sindaco ringrazia l’assessora al bilancio che “di questa giunta è stata componente fondamentale. Grazie per il lavoro svolto con passione e abnegazione. Auguro a lei, le più grandi fortune nella sua vita professionale”.

Non è stato ancora specificato quali saranno i compiti affidati ai due nuovi rappresentanti cittadini ma Roberto Gambino ha precisato che si tratterà di “deleghe molto affini alle loro esperienze professionali, attitudini e qualità umane. Non è una ripartenza ma un ulteriore passo per migliorare l’opera già iniziata dal resto della giunta”.

Ettore Garozzo, ex imprenditore industriale e fotografo per passione, racconta la città dal suo punto di vista non perdendo mai l’occasione di dare spunti critici e suggerimenti di crescita. E’ stato consigliere comunale a Caltanissetta tra il 1993 ed il 1997 per la lista civica “Patto per la Città”. Nel 2019 era stato indicato assessore nella lista “PROVIAMOCI” capitanata dal candidato a Sindaco Salvatore Messana, tornata elettorale che, alla fine, vinse proprio Roberto Gambino.

Ivan Rando è un imprenditore ex presidente dei giovani industriali di Caltanissetta.