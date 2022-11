Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – Esec. Imm. N.122/94+96/94+30/01 R.G.E.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

ESEC. IMM. N. 122/94+96/94+30/01 R.G.E.

Comune di Caltanissetta (CL) via Pier Santi Mattarella.

Lotto 4 – Piena propr. su appartamento di mq 86,18 lordi ai piani S1 rispetto a via Niscemi e T, oltre diritti su parti comuni. Prezzo base: Euro 10.907,27 (Offerta Minima Euro 8.180,45) in caso di gara aumento minimo Euro 500,00.

Lotto 5 – Appartamento di mq 86,14 al p. T (S1 rispetto alla Via Niscemi), oltre diritti su parti comuni. Prezzo base: Euro 10.901,58 (Offerta Minima Euro 8.176,19) in caso di gara aumento minimo Euro 500,00.

Vendita senza incanto: 27/01/2023 ore 12:00, innanzi al not. delegato dr.ssa Cecilia Claudia Romano c/o il proprio ufficio in Caltanissetta via Kennedy n.46. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 26/01/2023 presso il suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel 034 584188 e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A2782460, A2782461).