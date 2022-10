VI FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE “Una generazione di idee si fa spazio” al Comprensivo “Leonardo Da Vinci” Mussomeli

MUSSOMELI – Due giornate intense, all’insegna della Sostenibilità economica, sociale e ambientale, sono state ideate, vissute e agite, nei giorni 19 e 20 ottobre, dagli alunni di Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Mussomeli- Campofranco. Fortemente voluta dal professore Angelo Alfano, collaborato da tutti i docenti dell’area scientifica dell’Istituto, Anna Maria Scozzaro, Ilenia Millo, Alessandra Cantalaresi, Ezio Barcellona e, per il plesso di Campofranco, Luigi Morreale, per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa, promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha impegnato tutta la comunità scolastica, in modo particolare, i ragazzi delle classi terze. L’evento, suddiviso in due giornate, precedute da diversi incontri propedeutici e di sperimentazione condotti nell’attrezzato laboratorio scientifico dell’Istituto, si è realizzato in una mostra di prototipi funzionanti mediante pannelli fotovoltaici, a idrogeno e un modello di centrale idroelettrica. Tra questi, degno di nota, è quello che funziona grazie a un pannello solare che trasforma l’energia solare in energia elettrica simile al progetto della Ligtyear, una start up olandese che ha lo scopo di produrre, in serie, vetture elettriche per favorire la mobilità sostenibile. Non sono mancati ruote panoramiche, modelli di leve rotanti, tutti montati dagli stessi alunni. Anche gli interventi teorici sulle fonti di energia rinnovabili, sull’uso intelligente delle risorse e sul risparmio energetico sono stati moderati dai ragazzi. Protagonisti indiscussi sono stati proprio loro, la nuova generazione che si fa spazio, con le loro idee, il loro entusiasmo, , le loro azioni per un futuro sostenibile caratterizzato, come previsto dal Goal 7 di Agenda 2030, Energia pulita e accessibile, dalla riduzione drastica dell’utilizzo di combustibili fossili e l’accesso a forme di energia rinnovabile in quantità sufficiente ai bisogni. A fine manifestazione non è mancato il vivo apprezzamento della Dirigente, da sempre sostenitrice di tutte le attività che ampliano l’offerta formativa dell’Istituto, nei confronti degli Alunni e dei Docenti impegnati. (dalla Scuola, professoressa G. Lo Manto)