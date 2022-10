SOMMATINO. Torna il dibattito politico cittadino. E’ stato convocato il Consiglio Comunale per lunedì 24 ottobre alle ore 10, in seduta non urgente.

Un solo punto, ma particolarmente importante all’ordine del giorno: si tratta dell’esame e dell’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019-2021.