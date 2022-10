Sicilia, “Master…pusher”: droga nel forno della cucina, arrestato spacciatore

I carabinieri un 28enne catanese per detenzione e spaccio di droga, pregiudicato per gli stessi reati, ritenuto contiguo al sodalizio criminale ‘Nizza’ già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. I militari nell’abitazione del 28enne nel quartiere San Cristoforo, hanno recuperato, ben nascosti nel forno ed in un mobile della cucina, 55 grammi di marijuana del tipo ‘amnesia’, nonché un bilancino di precisione e materiale vario da confezionamento. Le ricerche nella casa hanno poi altresì permesso di rinvenire, in un mobile della camera da letto, una mazzetta di banconote di vario taglio per l’importo complessivo di

225,00 euro, ritenute provento dell’attività illecita