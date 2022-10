Sicilia, cugino ferito in un incidente stradale: “voglio vederlo”, 20enne aggredisce vigilante e minaccia medici

Aggressione al pronto soccorso di Villa Sofia di PALERMO. Un 20enne voleva entrare a tutti i costi per vedere il cugino rimasto ferito in un incidente stradale ed ha cercato in tutti i modi di eludere i controlli e la vigilanza.

I medici hanno acconsentito l’ingresso della madre del paziente. Il giovane è riuscito a passare, ma, scoperto, è stato riportato fuori dove ha iniziato ad urlare e ha aggredito una guarda giurata della Mondialpol che nella colluttazione è rimasto ferito al volto e al polso.

Il vigilante curato dei medici del pronto soccorso è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni e ha presentato denuncia. Il giovane ha anche minacciato di distruggere tutto al pronto soccorso e ha inveito contro i medici e gli infermieri. I carabinieri che si trovavano in ospedale lo hanno arrestato e posto ai domiciliari.