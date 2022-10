Settembre in festa a Bompensiere, tra attività ludico-culturali e anniversari di nozze

BOMPENSIERE – Bompensiere, un centro con poco meno di 500 abitanti, sta vivendo una nuova stagione che sembrerebbe rispondere con una voglia di vivere che parte da attività ludiche organizzate e sollecitate dall’amministrazione comunale di Bompensiere, per rimbalzare anche su episodi di anniversari privati che hanno coinvolti la cittadinanza anche attraverso l’operatività di comunità della Parrocchia. Un mese di settembre proficuo in continuità dell’agosto bompensierino con il culmine della festa del Santo Patrono il SS. Crocifisso che si è celebrata il 2 ottobre 2022 con la consueta partecipazione della Banda Musicale “G. Verdi” di Caltanissetta, le «prumisioni» dei devoti, serata finale con lo spettacolo di Ivano che ha imitato magistralmente Vasco Rossi e fuochi d’artificio in finale. Attività ludiche che hanno coinvolto la partecipazione diretta degli abitanti in un coinvolgimento gioioso di compartecipazione nelle attività tese anche a promozionare prodotti locali ormai rientrati nella tradizione («pani cunsatu» e «pizzettu nadurisi»). Non sono mancate attività culturali che vanno dalla presentazione del poderoso volume sulla storia di Bompensiere di Carlo Diliberto («La baronia di Bompensiere»), la conferenza nella Chiesa Madre del Museo Diocesano di Caltanissetta nell’ambito del «Percorso dei Principi» sul tema «Bompensiere, tra principi e baroni, la lunga storia di una modesta comunità» e la presentazione del saggio storico di Gero Difrancesco («L’ombra del principe, il ministro, il fiduciario fascista nel feudo elettorale di Caltanissetta»). Notevole anche la mostra «ripartiamo dall’arte» coordinata dall’artista Calogero Tuzzè aperta nel Municipio dal 30 settembre al 10 ottobre 2022. Notevole, poi, la realizzazione del murales dal titolo «accussì eramu e accussì ristammu», realizzato da Giuseppe Marotta, giovane proiettato in un augurale futuro artistico di rilievo. Prima realizzazione di una serie di iniziative similari dell’Amministrazione comunale nell’ambito di applicazione delle somme accantonate per la «democrazia partecipata». Inaugurato dal Sindaco Salvatore Virciglio, con benedizione del Parroco Padre Pignatone, il 30 settembre. In tutto questo si inseriscono anche due anniversari di matrimonio che hanno coinvolto non solo la comunità parrocchiale.

Nozze d’argento per Totino Saia e Santina Buttaci il 28 settembre con celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Madre del SS. Crocifisso da parte del Vescovo della Diocesi di Caltanissetta, S.E. Mario Russotto e concelebrazione dell’Arciprete-Parroco Padre Salvatore Giuseppe Pignatone. Totino Saia è attualmente presidente del consiglio comunale di Bompensiere e collabora non solo con la sua Parrocchia ma anche nelle attività al servizio della Diocesi, come ha riconosciuto lo stesso Vescovo. Accompagnavano i «nuovi sposi» le figlie Francesca e Chiara nella cornice della comunità parrocchiana. Notevole poi le «nozze di diamante» (60 anni di matrimonio) di Enzo Martorana e Maria Schillaci, celebrate il 29 settembre nella Chiesa Madre da Padre Salvatore. Un traguardo invidiabile, per l’età e per il lungo rapporto di fedeltà e di amore che caratterizza i coniugi Martorana-Schillaci. Accompagnati da figli e nipoti anch’essi inseriti nella cornice di una accogliente comunità parrocchiana.