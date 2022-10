Riolo e Marin vincono il Campionato Siciliano Rally 4

Ernesto Riolo e Maurizio Marin su Peugeot 208 Rally 4, hanno vinto la categoria nel Cam regionale per l’equipaggio del Targa Racing Club/Cst Sport si è concretizzato al Rally di Caltanissetta, dopo il podio assoluto del Rally del Tirreno.

Il giovane driver figlio d’arte e il professionale coequipier , si sono distinti anche al 20° Rally di Caltanissetta e ora affilano le armi per la finale nazionale della Coppa Italia Rally in programma il 5 e 6 novembre a Pico e Cassino.

Nella gara nissena del ventennale l’equipaggio del Targa Racing Club/ Cst Sport ha lottato per il successo fra le due ruote motrici, con bravura e tenacia si è arrampicata fino alla seconda piazza, per via di una motricità della Peugeot 208 Blue Orange, mai a livelli dell’ottimo potenziale della vettura.

“Abbiamo ottenuto un’esaltante sesta piazza assoluta in un rally assai selettivo e con tutte auto di vertice prima di noi al traguardo – ha dichiarato Riolo – la fine anticipata del duello per il primato regionale è stata anche una possibilità di svolgere test utili per la finale nazionale. In gara dopo 2 loop di prove le gomme risultavano molto poco usurate, il che conferma il poco grip che non ci consentiva di esprimerci al meglio. Per questa gara vorrei ringraziare gli sponsor locali Moscato Infissi e Decora, oltre ai partner che ci seguono per tutta stagione Sunprod e Sos Ambiente.

Marin ha aggiunto: ”Anche questa è stata un’esperienza preziosa e alla fine il risultato premia la costanza e la determinazione che abbiamo dimostrato restando in scia ai migliori sebbene non in condizioni perfette. D’altra parte la classifica ha divari sottili, la differenza fra molti equipaggi in top ten è stata minima. La prestazione ci consente di guardare alla finale con fiducia”.