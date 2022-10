Mussomeli, Festa Gesù Nazareno. Nove partecipanti all’ “ntinna”. Nessun vincitore e premi ripartiti fra concorrenti

MUSSOMELI – Postergata di una settimana perché in concomitanza con lo svolgimento delle elezioni politiche e regionali, la festa di Gesù Nazareno si è svolta, per la prima volta nel mese di ottobre, esattamente il giorno 2. Un disallineamento rispetto alla tradizionale ultima domenica settembrina che ha influito un pò sulla partecipazione. Comunque, tutto si è svolto come da programmazione per i riti religiosi con messe, processione e benedizione finale davanti alla chiesa e, successivamente, con lo svolgimento della gara dell’albero della cuccagna, la tradizionale ‘ntinna, che ha richiamato nove concorrenti (Callari Luciano, Mingoia Giuseppe, Vincenzo Spoto, Nicolò Sorce, Jerry Mingoia, Francesco Spoto, Enzo Zaffuto, Carta Salvatore, Anzalone Calogero) che si sono cimentati per la conquista dell’ambito premio visibile e posizionato in alto sulla pertica, alta oltre dieci metri, su cui è stato spalmato tanto sapone per rendere più impegnativa la scalata.Il termine fissato per la gara era per le ore 23,30. Una gara attesa e divertente che ha visto coinvolti i presenti fra applausi incoraggianti e anche delusione per la mancata conquista del premio finale entro l’orario stabilito. Un gioco semplice ma coinvolgente che è riuscito a radunare a Sant’Enrico diversi visitatori che hanno trascorso momenti di aggregazione sociale anche con noccioline, castagne, zucchero filato e l’immancabile cubàita. La gara, dunque, non ha avuto il vincitore ma tutti vincitori, fra cui c’è stata la ripartizione dell’accattivante premio in palio consistente in 250 euro; due galletti; salame; torrone; dolci vari; salsiccia e formaggio offerti dalla macelleria Piazza; Buono da 50 euro offerto dalla pizzeria Lucerna; Buono offerto dalla Curva del tabaccaio per 10 litri di vino. Da sottolineare che l’antica confraternita di Sant’Enrico, guidata da Angelo Guasto, ha collaborato attivamente col parroco don Francesco Mancuso. Una tradizionale festa locale di quartiere che sa sfidare il tempo.