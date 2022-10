Mussomeli, classi III del L. da Vinci ricordano Micheluccio con un triangolare nel campetto della scuola

MUSSOMELI – A quasi due mesi dalla prematura scomparsa di Michele Lanzalaco, gli alunni delle classi terze di Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “L. da Vinci”, diretto dalla professoressa Alessandra Camerota, si sono sfidati in un triangolare di calcio per ricordare il loro compagno e amico. Erano presenti i genitori, i parenti, le insegnanti di scuola primaria, tutti gli alunni del Plesso, il presidente e i dirigenti dell’Associazione sportiva “Don Bosco”, dove Michele militava come calciatore. In un primo momento, più istituzionale, in Aula magna, che ha visto la consegna ai genitori di una targa dedicata a Michele, la Dirigente ha ricordato il giovanissimo alunno, la sua voglia di vivere, l’amore per lo studio, la bontà d’animo e l’impegno scolastico profuso nonostante la malattia. A seguire anche il Presidente della “Don Bosco” ha espresso parole di stima e ammirazione nei confronti di Michele e della famiglia per la compostezza del dolore e per la generosità d’animo. Successivamente gli alunni si sono trasferiti nel campetto dell’Istituto per sfidarsi in un amichevole triangolare. Attraverso lo sport e i valori da esso veicolati, quali la solidarietà, la lealtà, il rispetto delle regole e della persona, la Dirigente, i docenti e gli alunni hanno omaggiato Michele e la sua famiglia, dimostrando che il legame che si era instaurato durante il percorso scolastico, rafforzato dalla malattia, non si è interrotto con la sua prematura scomparsa e che il suo ricordo sarà indelebile. Un ringraziamento va all’associazione sportiva “Don Bosco” che ha accolto l’invito a partecipare e a collaborare con la Scuola, ai ragazzi che hanno mostrato sensibilità ed empatia ma soprattutto alla famiglia di Micheluccio. ( Dalla Scuola, professoressa Graziella Lo Manto)