Mussomeli, ambasciatore d’Australia in Italia in visita cucina solidale Danny McCubbin.

MUSSOMELI – A Mussomeli Margaret Twomey, Ambasciatore d’Australia in Italia, in visita alla straordinaria esperienza sociale di “the good kitchen” di Danny McCubbin. Ad accompagnarla presso la struttura di Piazza Umberto alcuni componenti dell’amministrazione comunale. È stato un onore per me – ha scritto sul social Danny McCubbin – dare il benvenuto anche all’Ambasciatore di The Good Kitchen. Sono orgoglioso di presentarla a questa bellissima città”. Da sottolineare che la cucina solidale di Danny continua a riscuotere continui apprezzamenti e “i suoi pranzi sono incredibilmente interessanti e deliziosi”.