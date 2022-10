Montedoro. Alcune vie infestate da calabroni. Il sindaco dispone intervento straordinario disinfestazione

MONTEDORO. Alcune vie di Montedoro sono infestate dalla presenza di calabroni, e così ecco che il sindaco Renzo Bufalino ha dovuto disporre l’effettuazione di una disinfestazione straordinaria.

Le vie interessate dal provvedimento sono : via Cardinale Guarino, via Ospizio, via Turati, via De Gasperi e altre. Il primo cittadino ha colto l’occasione per ringraziare Angelo Licata per aver messo a disposizione il proprio mezzo per consentire l’intervento di disinfestazione delle strade del centro abitato interessate.