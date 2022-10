Meteo, Sicilia: attese forti piogge in serata ma le temperature rimarranno alte

Allerta gialla per il maltempo e le forti piogge oggi su Milano e sulla Sicilia. La domenica e’ all’insegna delle precipitazioni al Nord, piu’ intensa su Emilia, Lombardia e Piemonte, mentre al centro e’ prevista qualche pioggia in Sardegna in spostamento verso il settore tirrenico. Al Sud tempo piu’ stabile ma in serata sono attese forti piogge sulla Sicilia.

Questa domenica segna la fine dell’ottobrata che in settumana aveva regalato scorsi quasi estivi sulla penisola, come spiega il sito www.iLMeteo.it. “Passeremo ad un periodo di variabilita’ perturbata. Nelle giornate di lunedi’ e martedi’ il maltempo portera’ invece fenomeni a tratti intensi verso il meridione e localmente ancora sulle regioni centrali”.

Le temperature rimarranno su valori caldi per il periodo almeno fino a mercoledi’.