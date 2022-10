Legambiente: ripulita discarica abusiva lungo la Sp2 ed alcune aree di sosta della SS 640 Caltanissetta – Agrigento

CALTANISSETTA. Grazie alla collaborazione del Comune di Caltanissetta, della Ditta “Meccaniche Bosco”, della Dusty e della “Empedocle 2”, Agesci – Caltanissetta 1 abbiamo oggi ripulito una discarica abusiva lungo la S.P. 2 (Km. 5 + 500) ed alcune aree di sosta della S.S. 640 Caltanissetta-Agrigento.

Si tratta di pulizie straordinarie, per certi versi simboliche, che mirano comunque ad un obiettivo strutturale: riuscire a mettere attorno ad un tavolo prefettizio i diversi attori competenti per evitare il rimbalzo di responsabilità e mantenere dignitose queste vie di transito, per arrivare in definitiva ad un protocollo d’intesa.

Come ha spiegato Legambiente: “Oggi Anas ci ha comunicato di avere già iniziato ad installare sul lotto 1 “Agrigento-Canicattì-Grottarossa”, oggi di sua competenza poiché i lavori sono stati già completati, delle foto-trappole per scovare le persone che buttano i rifiuti nelle aree di sosta. In detto tratto alcuni “sporcaccioni” sono stati già individuati.

Sul lotto 2 (Grottarossa-Caltanissetta-A19) invece, essendo i lavori ancora in corso, la competenza spetterebbe al contraente generale “Empedocle 2” che dovrebbe iniziare a fare lo stesso”.