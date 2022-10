I nisseni Lanzalaco e Marchica conquistano il Tricolore Rally Asfalto Classe Rally 5

I nisseni Lanzalaco e Marchica conquistano il Tricolore. Ancora un successo per il forte pilota nisseno Giovanni Lanzalaco, alfiere della DLF Academy, ed il suo navigatore Antonio Marchica, che conquistano sia il Campionato Italiano Rally Asfalto Classe Rally 5 che il Clio Trophy Italia 2022 a bordo della vettura curata dal Team NDM Tecno. Campionato partito da subito all’attacco, con la vittoria delle prime due gare (Elba e Marca), seguito da un “piccolo rallentamento” al Rally della Lana con un’uscita di strada che ha compromesso il proseguo della stagione.

L’interessamento di tutto il gruppo che sostiene il talentuoso pilota, ha fatto sì che si potesse continuare con le gare successive. Infatti, al difficile Rally di San Martino di Castrozza hanno ripreso il ritmo ed il feeling con la vettura, portando a casa punti importanti. Mentre nell’ultima gara, il Rally di Como, arrivando già primi nel campionato, bastava un quarto posto per uscirne vittoriosi. Ed invece, pur trovandosi delle condizioni atmosferiche estremamente complicate, riuscivano a bissare il secondo posto in classifica, chiudendo così vittoriosi una stagione da incorniciare.

Le dichiarazioni di Lanzalaco: “In primis voglio ringraziare la mia famiglia, mio primo supporter e sempre presente in ogni gara. Poi il mio navigatore, Antonio Marchica: vedere la gioia nei suoi occhi ad ogni fine prova speciale mi fa capire davvero quanto tenga a me. A seguire il mio team, la NDC Tecno: una squadra di altissimo valore sia tecnico che personale. Inoltre la DLF Academy, che ha creduto nelle mie capacità, supportandomi per tutta la stagione, la Delirio Motorsport, la Scuderia Phoenix, la Elle Trasporti S.r.L., la Karmat Auto S.r.L. ed infine Stampa le tue Curve”.

Il navigatore Marchica: “Giovanni è un talento come pochi, è veloce, pulito nella guida ed ascolta molto i consigli. Sono felice di essere al suo fianco, contribuendo così alla sua crescita professionale. Abbiamo vinto tutto quello che era possibile, più felici di così non si può essere”