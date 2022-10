“ Giustizia” è fatta !

Un immobile del signor Selim situato nel quartiere parigino di Saint-Ouen era stato occupato nel 2018 da abusivi. L’azione giudiziaria per riavere la casa è durata quattro anni perché inizialmente si è bloccata a causa dell’emergenza sanitaria. Quando l’anziano proprietario è riuscito a entrare nel suo alloggio, ha trovato una casa non più abitabile per colpa delle infiltrazioni d’acqua , piena di rifiuti, con mobili rovinati. Ma le brutte sorprese non finiscono qui: ha ricevuto una diffida a pagare 97.852 euro di bolletta per l’acqua usata dagli abusivi che per vendetta, dopo le prime visite dell’Ufficiale Giudiziario, hanno fatto “lievitare” i consumi.(Fonte Today Europe). ( Lello Lombardo)