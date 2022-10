Delia. Il sindaco Gianfilippo Bancheri: “Di 5 finanziamenti attendiamo il decreto entro 31 dicembre 2022”

DELIA. “Dopo tutti i finanziamenti già ricevuti e ultimati (ben 17) attendiamo “solamente”: campo sportivo, scuola materna di via Sandro Pertini, scuola media “Luigi Russo” (il secondo), illuminazione “Castello dei Normanni”, riqualificazione “Piazza Castello”, Centro Comunale di Raccolta, Palazzetto dello Sport (zona ex campetto di bocce), riqualificazione spazio esterno scuola elementare Giovanni XXIII, campetto polivante cortile scuola elementare, la Comunità Energetica Rinnovabile e qualche altro che onestamente non ricordo”.

Così il sindaco Gianfilippo Bancheri a proposito dei finanziamenti ottenuti e di quelli in dirittura d’arrivo. Si tratta di finanziamenti che, nel momento in cui si concretizzeranno con l’avvio delle procedure di gara, permetteranno di dare un volto ulteriormente vivibile al Comune di Delia. “ Tutti questi sono già stati ammessi al finanziamento e di cinque attendiamo il decreto entro il 31 Dicembre 2022”, ha precisato con orgoglio il sindaco.