Delia. Il sindaco Bancheri: “Su chiusura Banca Intesa San Paolo voci completamente fuori luogo”

DELIA. Sta facendo discutere non poco in paese la chiusura della filiale della Banca Intesa San Paolo. Il sindaco Gianfilippo Bancheri, per bloccare voci che ritiene “completamente fuori luogo perpetrate di chi sconosce le reali motivazioni della chiusura della Banca Intesa SanPaolo, lo ha fatto intervenendo con una nota e con un documento ufficiale.

“Dallo stesso – ha spiegato il sindaco – si potrà notare benissimo come il sottoscritto ha ufficialmente evidenziato già diversi mesi fa tutte le problematiche del caso, ma ricordo che le banche sono enti privati e come tali rispondono a logiche proprie che non dipendono minimamente dall’Amministrazione del Comune dove le stesse sono ubicate”.

In effetti, nel documento si parla chiaramente di motivazioni legate alla esigenza da parte della Banca Intesa San Paolo di razionalizzazione della rete di filiali presenti nel territorio. Il sindaco, pertanto, ha chiarito la sua posizione rispetto alla questione legata alla chiusura della filiale deliana di Banca Intesa.