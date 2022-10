Da suora a uomo, la storia di Ruan: “Ora sono me stesso”

“Ho sempre provato ad adeguare la mia testa al mio corpo. Non ci sono riuscito e ho deciso di adeguare il mio corpo alla mia testa“. Assieme all’inviata Nina Palmieri, il 60enne transessuale Ruan racconta a “Le Iene” la sua vita difficile: dagli anni in convento come Suor Ruth alla scelta di cambiare sesso.

“Ero sicuro della mia vocazione, ci tenevo all’abito e a vivere in comunità”, ricorda Ruan, riguardando le fotografie di quegli anni. “Avevo, però, sempre delle pulsioni, mi capitava d’innamorarmi di donne e allora andavo dai miei superiori a chiedere aiuto“.

Dopo essere stato allontanato dal convento, Ruan arriva in Italia, dove viene accolto “dagli ultimi” e trova se stesso: “Ho finalmente avuto il coraggio di essere quello che sono sempre stato, fino in fondo”.