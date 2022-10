Caltanissetta, Manuel Bonaffini nominato Coordinatore Nazionale Comparto Forestali Snalv Confsal

Manuel Bonaffini è stato nominato Coordinatore Nazionale del Comparto Forestali dello Snalv Confsal – Sindacato Nazionale Autonomo dei Lavoratori.



L’incarico in parola è stato conferito al termine di una riunione della Segreteria Nazionale.



Nel corso dell’incontro il Segretario Nazionale Maria Mamone, sottolineando la necessità di dotare il comparto di un Coordinatore Nazionale di settore ha indicato, appunto, il Signor Bonaffini quale soggetto cui conferire l’incarico in parola.

La proposta della Segretaria Nazionale è stata approvata, all’unanimità, dalla intera Segreteria Nazionale che ha sottolineato l’impegno profuso dal Sindacalista Bonaffini in favore del comparto siciliano, che annovera, tra le proprie fila, ben 17.500 operatori.



La nomina in parola giunge a coronamento di un costante impegno profuso da Bonaffini in favore del settore per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori stagionali in esso occupati e che prestano la loro opera con grande dedizione e grande senso del dovere a tutela del comune patrimonio boschivo regionale.



L’incarico conferito a Bonaffini premia, anche, l’impegno speso dal medesimo in favore della categoria e teso ad assicurare un impegno costante degli operatori del comparto nel corso dell’intero anno solare a difesa del territorio.



Bonaffini, appresa la notizia ha manifestato la propria soddisfazione dichiarando che l’impegno sin qui profuso proseguirà immutato non solo in favore di tutti i colleghi siciliani ma, anche, in favore di tutti gli altri lavoratori delle Regioni Italiane che si avvalgono della competenza degli operatori forestali e ciò alla luce del prestigioso incarico conferitogli.