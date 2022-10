Caltanissetta, imparare l’arte del Shibori: un workshop della tessitrice Giovanna Seminatore

A Caltanissetta sabato 22 ottobre 2022, dalle ore 9:30 alle ore 17:30 si svolgerà un workshop dedicato alla arte dello Shibori.

Un progetto promosso dal laboratorio 8mani e curato dall’esperta tessitrice Giovanna Seminatore. “Tingeremmo tessuti con l’antica tecnica cinese dello Shibori, molto apprezzata in Giappone. È una tintura per riserva”.

Per ottenere i disegni e un prodotto finale di qualità è necessaria molta precisione e ordine.

Il tessuto che si sceglie di utilizzare, infatti, va piegato come avviene per gli origami di carta e poi si può procedere con la colorazione.

Prima si proteggono le parti tessuto che non devono assorbire il colore, poi si immerge la parte interessata nel bagno di colore e nel fissativo, con risciacqui intermedi.

Per chi vorrà partecipare al workshop che si svolgerà presso “La Masseria Terrapelata” dei PP. Gesuiti di Caltanissetta e della Nobile casata Calafato dovrà portare da casa tessuti che desidera tingere. Dovranno essere chiari, leggeri, di fibre naturali e, come formato, tagli non grandi.

Negli ampi spazi interni ed esterni che permetteranno di lavorare comodamente in serenità, i corsisti potranno acquisire questa nuova competenza lavorando il Kumo Shibori.

Potranno essere realizzate shopper, tovagliette, sciarpe, cuscini o altro ancora (nella foto di copertina un precedente workshop e i prodotti realizzati dai partecipanti durante la giornata di formazione).

La tessitrice invita a portare anche una t-shirt o un abito semplice che si desidera tingere.

La quota di partecipazione comprenderà anche un semplice e buon pasto. Per prenotazioni e informazioni chiamare il 331 4639341.