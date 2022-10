Caltanissetta, consiglio comunale sul debito Ato. Amministrazione: “Ecco perchè abbiamo deciso di pagare”

CALTANISSETTA – Consiglio comunale sul debito Ato. L’argomento, molto in voga tra alcuni nisseni utilizzatori dei social, è approdato, martedì 11 ottobre, nel civico consesso. Ricordiamo l’antefatto: debito del comune di Caltanissetta nei confronti dell’Ato Rifiuti che due anni or sono l’Amministrazione Gambino ha deciso di pagare con 10 milioni di euro da restituire in 30 anni.

Il primo cittadino, Roberto Gambino, ha sottolineato: “Tutti gli altri comuni hanno pagato come noi. Lungo e laborioso il nostro iter che ci ha portati a decidere per il pagamento: 4 ordinanze del tribunale di Caltanissetta ed un rapporto del Nucleo di Polizia Tributaria, oltre a numerosi tavoli tecnici. Le due diligence del Professor Stagno D’alcontres, dell’amministrazione Ruvolo, fotografavano la situazione del 2012”.

L’assessore Camizzi ha specificato: “Le diligence sono solo pareri, consulenza legale in termini generali”.

Sul metodo di pagamento il dirigente dei servizi finanziari Claudio Bennardo ha spiegato che gli accantonamento non erano liquidità ma risorse di competenza. “Il comune poteva pagare con fondi propri ma nel 2020 in piena pandemia, si è ritenuto di sfruttare l’opportunità data dal Decreto Sicurezza ottenendo un’anticipazione di liquidità da restituire con l’interesse massimo fisso del 1,22%. Scelto di salvare la cassa del Comune”