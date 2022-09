Visita allo stabilimento Averna, la Sicily Event Srl: “Nessuna responsabilità di Averna e amministrazione comunale di Caltanissetta nella gestione dei tour”

La Sicily Event Srl, società organizzatrice del Sicily Food Festival, da sempre attenta al territorio e alle ricchezze che questo offre, ci tiene a replicare alle note di alcuni visitatori rimasti fuori dallo stabilimento Averna in data 3 settembre 2022.

Innanzitutto si comunica che la Sicily Event autofinanzia le proprie attività grazie ad una rete di contatti che negli anni ha tessuto con fatica e grazie alla collaborazione con realtà altrettanto vicine alla promozione territoriale.

lo scorso luglio, la nostra società ha contattato Averna per chiedere la disponibilità di far visitare gli storici stabilimenti ai visitatori del Festival e, dopo un incontro, si sono stabiliti i limiti (massimo 25 persone per tour), orari (16 e 17.30) e date (2, 3 e 4 settembre) in cui effettuare tali visite. Tempestivamente, abbiamo provveduto a caricare i dettagli dell’evento sul sito di prenotazioni Eventbrite.com – limitando a 25 i ticket (ovviamente gratuiti) e sul nostro sito www.sicilyfoodfestival.com con la seguente dicitura in calce alla descrizione: “PER PARTECIPARE Invia una mail a sicilyeventsrl@gmail.com indicando un nominativo di riferimento, il numero di persone che parteciperanno alla visita e un recapito per essere contattati in caso di variazioni. RECARSI Via Xiboli, 345, 93100 a Caltanissetta 15 MINUTI PRIMA | Ingresso gratuito | Info: 347 xxxxxxx, tutti i giorni dalle 10 alle 18”

Quando ci siamo accorti che le richieste di partecipazione erano copiose e superiori alle aspettative, abbiamo chiesto ad Averna di attivare un tour extra per venerdì 2 alle 14.30.

Inoltre, avendo continuato a ricevere richieste di partecipazione, Averna ci ha comunicato che gli stabilimenti – previa prenotazione – sono disponibili ad accogliere tour in qualunque periodo dell’anno, ovviamente le date e gli orari vanno sempre concordati affinché i tour non vadano ad inficiare il lavoro di produzione.

Chiarito tutto ciò, la Sicily Event sottolinea anche l’estraneità di Averna e dell’amministrazione comunale di Caltanissetta nella gestione dei tour e della lista.

Ci scusiamo per non aver specificato in modo chiaro nel programma (scaricabile esclusivamente tramite il nostro sito) che l’attività fosse a prenotazione obbligatoria ed entro certi limiti, ma con molta onestà non pensavamo quest’ultima avrebbe in alcun modo superato le 150 persone (6 tour da 25 persone), motivo per cui abbiamo ritenuto di poter gestire in maniera più serena e senza polemiche l’attività che non ha avuto alcuno scopo di lucro se non quello di promozione di realtà produttive siciliane.