Vallelunga. La famiglia Saglibene, proveniente dagli Usa, accolta con affetto e simpatia da sindaco e amministrazione comunale

VALLELUNGA. La comunità vallelunghese, per il tramite del sindaco e dell’amministrazione comunale, ha accolto come meglio non avrebbe potuto la famiglia Saglibene. Si tratta di una famiglia proveniente dagli Stati Uniti D’America che ha avuto il piacere di visitare Vallelunga Pratameno, paese di origine dei propri antenati.

Nell’occasione, la famiglia Saglibene è stata accolta anche all’interno del palazzo comunale ed è stata fatta oggetto di affetto da parte non solo del primo cittadino e degli amministratori, ma anche da parte di cittadini che hanno apprezzato non poco il suo ritorno a Vallelunga che è diventato così motivo di ritorno alle proprie radici.