Truffe online. La Polizia Postale lancia un appello a quanti intendono acquistare pellet: “Verificare prima di fare il bonifico”

L’inverno si avvicina e complice i rincari di luce e gas molti italiani stanno acquistando una stufa o una caldaia a pellet o chi già ne possiede una sta facendo scorte di pellet per assicurarsi una stagione invernale al caldo. Quello che nessuno avrebbe mai immaginato è che dietro il commercio del pellet si generasse una vera e propria truffa fatta di siti web falsi che vengono il combustibile a prezzi stracciati, salvo poi non recapitarlo.

Nei giorni scorsi, la Polizia Postale ha lanciato un appello, invitando coloro i quali utilizzano internet per l’acquisto del pellet a prestare molta attenzione. In tempi di aumenti vertiginosi, scovare dei siti internet che vendono pellet a prezzi vantaggiosi potrebbe quasi essere una manna dal cielo. Purtroppo, è proprio qui che sta l’inghippo. Sempre più in aumento, infatti, è il fenomeno delle pagine web false che vendono il prodotto a poco prezzo, salvo poi non essere mai recapitato a casa.

Ad incappare in una truffa online è stata una signora di Arezzo che ha trovato in rete un’offerta che appariva molto vantaggiosa, con un risparmio del 30 per cento. La donna ha quindi deciso di acquistare alcuni pancali per una spesa di 800 euro. Una volta pagato però la merce tardava ad arrivare. Così è iniziata una sequela di telefonate e scambi di messaggi con la venditrice, nelle quali l’aretina veniva rassicurata in merito all’invio della merce. Ma quel pellet non è mai arrivato a destinazione ed è scattata la denuncia.

E’ stata la Polizia Postale a rintracciare la venditrice. La Polizia Postale ha spiegato come avviene la truffa ed ha lanciato un appello. I truffatori si muovono tramite la creazione di pagine fittizie, garantendo la fornitura di pellet a prezzi concorrenziali, richiedendo il pagamento anticipato tramite bonifico, su carta ricaricabile, senza poi recapitare la merce ordinata.

Per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti, la Polizia Postale e delle Comunicazioni consiglia di: Verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate che alla partita Iva del venditore corrisponda un’azienda realmente esistente; Verificare che l’annuncio non sia stato già segnalato da altri utenti come fraudolento; Verificare che il profilo feedback del venditore abbia un gradimento elevato. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a www.commissariatodips.it.