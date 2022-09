Sposini nisseni truffati. Viaggio di nozze a New York? Resta solo un sogno

“L’America è lontana, più lontana della luna” recitava la canzone. E’ rimasta lontana, per adesso un miraggio, un sogno infranto, anche per una coppia di sposi nissena A e G che a qualche giorno dalla partenza per il viaggio di nozze hanno scoperto che non c’era nessuna prenotazione a loro carico, sia nel grande albergo di New York dove dovevano soggiornare, sia nella compagnia aerea con la quale avevano scelto di viaggiare. Ammontare del danno? Seimila e duecento euro. I dubbi ai due neo sposi sono arrivati quando la data della partenza è stata spostata tre volte, secondo il loro racconto, dal 27 di agosto, una prima volta il 30 agosto e poi al 3 settembre. Rinvii comunicati dall’agenzia dopo continue sollecitazioni delle coppia che non aveva avuto ancora nessun documento di viaggio per partire. I biglietti in realtà sono stati prenotati come raccontano i due, ma mai pagati. Dopo un’ultima telefonata molto accesa tra la sposina e la proprietaria dell’agenzia che è stata messa dinnanzi al fatto compiuto, ovvero la mole di informazioni acquisita dai due, il silenzio. Ad onor del vero per il rinvio della prima data dopo insistenze della coppia che non voleva restare in città dopo la cerimonia, dall’agenzia è stato offerto un pernottamento a Giardini Naxos di due giorni.

Adesso la vicenda è passata nelle mani dei carabinieri con una denuncia effettuata venerdì scorso dai neo sposi. Pare siano più di 15 le denunce che l’arma ha raccolto negli ultimi mesi a carico della stessa agenzia, crociere mancate, villaggi vacanze non prenotati, tutte storie differenti nei luoghi, ma simili nel copione. Pare che qualche cliente più “caldo” sia andato direttamente nell’agenzia che si trova in provincia di Caltanissetta ed abbia reagito malamente, il risultato è stato sedie spaccate e computer inutilizzabili. L’agenzia pare che dal canto suo abbia detto che si è trattato solo di problemi tecnici, prenotazioni effettuate e pagamenti non andati a buon fine, ed ha assicurato che restituirà il denaro. Intanto è stato aperto un fascicolo per truffa.