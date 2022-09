Sicilia. Tragedia della strada. Incidente tra due auto ed uno scooter: perde la vita un giovane di 22 anni

Tragedia della strada a Saponara in provincia di Messina. A perdere la vita è stato un giovane di 22 anni di Spadafora. L’incidente s’è verificato tra la via Kennedy e la via Sciascia ed ha coinvolto due auto ed uno scooter a bordo del quale viaggiava proprio il ventiduenne.

Da chiarire la dinamica del tragico sinistro nel quale, ad avere la peggio è stato proprio il giovane messinese che ha fatto un volo di alcuni metri prima di finire sull’asfalto. Vani i tentativi di rianimarlo e strapparlo alla morte da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Per il ventiduenne non c’è stato nulla da fare.