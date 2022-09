Polisportiva Audax 1946. Il 6 settembre Open Day di Pallamano a Caltanissetta

L’ ASD Polisportiva Audax 1946 organizza il primo Open Day di Pallamano per far conoscere questa disciplina, in collaborazione con l’ASD Handball San Cataldo, che parteciperà con i propri tesserati all’evento.

La Polisportiva Audax 1946 ha una lunga esperienza con i giovani di Caltanissetta e fiore all’occhiello del panorama sportivo italiano per i tanti successi ottenuti nella pesistica e premiata dal CONI con la stella d’oro al merito sportivo, riaprendo la sezione della pallamano dopo la pausa del 2005 per volere dello storico dirigente Salvatore Scarantino.

Il Settore giovanile delle due associazioni ASD Handball San Cataldo e ASD Polisportiva Audax 1946 permette ai ragazzi e alle ragazze, di Caltanissetta e San Cataldo , di scoprire una disciplina spettacolare, fatta di grandi gesti atletici e gol entusiasmanti.

Il percorso ha uno sbocco di grande prestigio nel mondo della Federazione Italiana Gioco Handball, nei campionati giovanili e nell’attività promozionale nei campi della pallamano regionale.

Creare relazioni, confrontarsi ed eliminare ogni discriminazione, aumentare la propria autostima! Migliorarsi ogni giorno!

Si inizierà martedì 6 settembre c.a., presso il Palamilan di Caltanissetta, con un open day congiunto tra le due associazioni dalle ore 18 alle 19.30, l’invito è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra 7 e 15 anni che vogliono conoscere la pallamano. Per info 366-8624368