Mussomeli, sessantenni in festa tra conviviale e balli

MUSSOMELI – Sessantenni in festa. Celebrare gli anniversari è sempre una piacevole occasione che fa spezzare la monotonia della quotidianità, specialmente quando i protagonisti sono in tanti ed altrettanto numerosi sono i coinvolti all’evento per brindare al traguardo raggiunto. I nati del 62 sono gli attori principali dell’evento che, sabato scorso, prima al Santuario per una messa di ringraziamento celebrata dal rettore Padre Francesco Miserendino e poi in un noto locale cittadino hanno trascorso diverse ore di aggregazione, in una atmosfera tutta familiare e amicale, che ha reso gioioso, divertente l’evento, curato nei minimi particolari, non lasciando nulla al caso. In totale sono stati 65 i sessantenni, nati nel 1962, che si sono presentati, assai compiaciuti, all’appuntamento festaiolo serale con tanto di presentazione singola, con i microfoni degli animatori Antonio e Vincent fra gli applausi dei presenti. Una organizzazione studiata, efficiente e riuscita che ha dato spazio alla convivialità, alla musica, alle danze e ai balli di gruppo ed il regalino-ricordo finale del portachiavi per tutti. Una fantastica coreografia dove campeggiava il numero 60 indicativo degli anni raggiunti dai festeggiati con i tavoli della convivialità che hanno fatto da vistosa cornice all’evento. Assai apprezzati sono stati gli auguri in video chiamata pervenuti ai festeggiati da parte del sindaco Giuseppe Catania, impossibilitato ad essere presente. L’assaggio della torta finale ha reso ancora più addolcita la serata che è proseguita fino alle 2 con soddisfazione di tutti ed in particolar modo degli attivi organizzatori.