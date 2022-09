Mussomeli, l’estremo saluto al bancario in pensione Mimmo Zambito. In tanti al funerale

MUSSOMELI – Quest’oggi pomeriggio, c’erano i familiari, gli amici, i colleghi bancari, i confrati dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento alla Madrice di Mussomeli: erano veramente in tanti a testimoniare la loro vicinanza ai familiari, distrutti dal dolore, per la prematura scomparsa del proprio congiunto Mimmo Zamblto. C’era persino la banda musicale del Maestro Peppe Noto , che, prima della partenza per l’ultima dimora, in un clima di profonda commozione, gli ha reso omaggio con la esecuzione di alcuni brani, accompagnati dall’applauso dei presenti. Le esequie sono state celebrate nella chiesa Madre dall’arciprete Padre Achille Lomanto e concelebrata da Padre Pietro Genco. Presente il diacono Pierenzo Costanzo. Da sottolineare che la camera ardente, oltre che nella casa di abitazione, è stata allestita, successivamente, anche presso l’Oratorio dell’Arciconfraternita, dal cui luogo i confrati, con l’abitino rosso, hanno accompagnato la salma alla Madrice per le esequie. Tante le attestazioni di stima per lo scomparso.